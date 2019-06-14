الستاتي يتوج الفائزين في مسابقة تجويد القرآن التي نظمها في رمضان

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أعلن الفنان الشعبي، عبد العزيز الستاتي، ليلة أول أمس الأربعاء، أسماء الفائزين في مسابقة تجويد القرآن الكريم، التي نظمها في شهر رمضان.
وكشف الستاتي، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشارك حمزة الخولاني من مدينة الراشدية حاز الرتبة الأولى، وحصل على جائزة 4500 درهم، إضافة إلى سلسلة من الكتب الدينية، وكتاب دروس التجويد.
وحصل المشارك أمين بنحميدوش من تازة على الرتبة الثانية، وفاز بمبلغ مالي قدره 2500 درهم، إضافة إلى الكتب المذكورة، التي منحت كذلك للمشاركة عزيزة وداس من الدارالبيضاء، إضافة إلى مبلغ 1500 درهم.
وأوضح الستاتي أنه كان ينوي تنظيم حفل تكريم لجميع المشاركين، إلا أن أغلبيتهم ملتزمون بالعمل، والامتحانات، لذلك تم تأجيله إلى موعد لاحق .
يذكر أن مسابقة تجويد القرآن هي أول نشاط لشركة الستاتي “الستاتي أديسيون”.
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