ساعات قليلة تفصل يوفنتوس عن إعلان تعاقده الرسمي مع مدربه الجديد

اقترب ماوريسيو ساري، المدرب الإيطالي لفريق تشيلسي الإنجليزي، من العودة لإيطاليا من جديد، والإشراف على بطل “الكالتشيو” والنادي الأقوى حاليا في إيطالي، يوفنتوس، وذلك بعد أن توصل الناديان لاتفاق رسمي بخصوص انتقال المدرب للإشراف على “اليوفي”.

وحسب شبكة “سكاي سبورت” فإن إدراة “اليوفي” و”البلوز” اتفقتا على انتقال ساري لنادي “السيدة العجوز” مقابل حوالي 4 ملايين يورو، وهو رقم أقل من ذلك الذي انتقل به، من نابولي، والمتمثل في 6 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن الاعلان الرسمي عن الصفقة، سيكون اليوم الجمعة، ليحمل بذلك أحلام النادي الأبيض والأسود، العام المقبل، من أجل تحقيق هدفه الأول، المتمثل في التتويج بلقب دوري أبطال أروبا.

جدير ذكره، أن يوفنتوس أعلن مباشرة، بعد انتهاء الموسم، انفصاله عن مدربه السابق، ماسيميليانو أليغري، الذي أشرف عليه لخمسة مواسم.