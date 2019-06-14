المنياري: بعض أعضاء “umt” حققوا أرقاما قياسية في زيارة السعودية

انتقد رشيد المنياري، المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، تحول تأشيرات السفر، التي تضعها سفارة المملكة العربية السعودية في الرباط، إلى ما أسماه “ريع محفظ يوزع وفق كوطا ثابتة سنويا”، في مجلس المستشارين، مكن بعض أعضاء الاتحاد المغربي للشغل، من “تحقيق رقم قياسي في زيارة الأراضي المقدسة كل سنة”.

وأفاد رشيد المنياري أن “تأشيرات كوطا المجلس، التي تسلم لفريق الاتحاد المغربي للشغل، تدبر بطريقة مخجلة، لا تستند إلى أي معيار أو منطق”، بحسب تعبيره.

ودعا المنياري، المطرود من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مناضلات ومناضلي النقابة ذاتها إلى “فتح نقاش ديمقراطي، حول الموضوع، ومساءلة المخارق حول خلفيات إصراره توريط الفريق، وتلويث سمعة المنظمة”، بحسب تعبيره.

وطالب المصدر ذاته بـ “جرد عدد السفريات، إلى الخارج وكلفتها المالية، لتمثيل الاتحاد في المنظمات الإقليمية، والقارية، والدولية”، و”إثارة موضوع تدبير مالية الاتحاد المغربي للشغل، ومحاسبة كل من تورط في نهبها، أو تبديدها”.

كما دعا المنياري إلى “الضغط على مخارق لإعادة حوالي 467 مليون سنتيم من الأموال، التي رصدت لانتخابات مجلس المستشارين، والتي وثقها تقرير المجلس الأعلى للحسابات كمبلغ لم يتم تبريره، أو إرجاعه”.