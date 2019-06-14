أمريكا تفضح تورط إيران بهجوم خليج عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الجيش الأمريكي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، تسجيلا مصورا يثبت تورط إيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.

ويظهر التسجيل الأمريكي عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.