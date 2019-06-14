البرلمان العربي يبحث التصدي للتدخلات الإيرانية والتركية الإثنين

يبحث البرلمان العربي، الإثنين المقبل، سبل التصدي للتدخلات الإيرانية والتركية بالمنطقة وإعداد استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار.

يأتي ذلك خلال ندوة ينظمها البرلمان العربي بعنوان "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي" بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وفق بيان رسمي.

ويفتتح الندوة رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي بكلمة يتحدث خلالها عن المستجدات الخطيرة التي تستدعي وجود استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي وضرورة مواجهة المطامع الاستعمارية والمشاريع العدوانية والتهديدات الإقليمية باستراتيجية عربية.

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كما سيلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة.

ويشارك في الندوة نخبة بارزة من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين والخبراء العرب، ورؤساء لجان الشؤون السياسية والعلاقات الدولية في المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء أقسام العلوم السياسية في عدد من الجامعات العربية.

وتشهد الندوة تقديم أربع أوراق عمل تُغطي محاور الندوة الأربعة "العلاقات العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعلاقات العربية مع الجمهورية التركية، والعلاقات العربية مع دول الجوار الأفريقي، والعلاقات العربية مع دول الجوار الأوروبي".

وأرجع البرلمان عقد الندوة إلى "الاستشعار بخطورة التدخلات التي تقوم بها الدول الإقليمية في الشؤون العربية والتي وصلت إلى حد المساس بسيادة الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية واستهداف أمنها والتعرض لمصالحها".

ومرارا، حذرت الجامعة العربية من التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، لا سيما التركية والإيرانية التي خلقت مشكلات جديدة فاقمت من أزمات المنطقة.