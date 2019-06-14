مسقط تؤكد مشاركتها بجهود إنقاذ ناقلتي النفط المستهدفتين في بحر عمان

قالت سلطنة عمان إنها أرسلت سفينتين بحريتين وطائرة استطلاع للمساهمة في جهود إنقاذ ناقلتي النفط بعد تعرضهما لحادث في بحر عمان أمس الخميس.

من ناحية أخرى، ذكر التلفزيون العماني أن مسقط تتابع بقلق بالغ التصعيد المتعلق بالحرب في اليمن والهجوم على مطار أبها السعودي.

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كانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس الخميس، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة.

ونشر الجيش الأمريكي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، تسجيلا مصورا يثبت تورط إيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.

ويظهر التسجيل الأمريكي عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.