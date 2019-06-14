الان تتابع بريطانيا: إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط بخليج عمان #عاجل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، أن لندن ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان.
وقال هانت، وفقا لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية، إن نقطة البداية تتمثل في أن نصدق وجهة نظر أمريكا في تحمل إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط.
واعتبر هانت أن الهجمات على ناقلتي النفط مثيرة للقلق، مؤكدا أن أي تورط في الهجمات سيمثل تصعيدا غير حكيم للغاية.
وتابع: سنعكف على التوصل لتقييم خاص للهجمات على ناقلتي النفط.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح/ في وقت سابق، بأن الحكومة الأمريكية تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجومين بناء على الأسلحة المستخدمة والخبرة المطلوبة لتنفيذ العملية ضمن عوامل أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط بخليج عمان #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.