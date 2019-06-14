الان تتابع سلطنة عمان: نتابع باهتمام بالغ التصعيد في اليمن والهجوم على السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مسقط -الخليج 365:
ذكرت الصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العمانية على تويتر نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية اليوم الجمعة أن عمان تتابع “باهتمام بالغ” التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن ومنها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية.
وقال التحالف العربي إن الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحوثيون يوم الأربعاء واستهدف مطار أبها في جنوب المملكة أسفر عن إصابة 26 شخصا.
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