الان تتابع مركز الأمن البحري في سلطنة عمان يكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على ناقلات النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مسقط -الخليج 365:
أكد مركز الأمن البحري في سلطنة عمان في بيان : في إطار متابعة حوادث السفن التي وقعت يوم أمس ١٣ يونيو أفادت معلومات المركز عن تعرض ناقلتي نفط أحدهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال الى حوادث بحرية حيث وقع الحادثان خارجً المياه الإقليمية العمانية فالأول وقع على بعد ٨٢ ميل بحري.
وأما الثاني فوقع على بعد ٨ ر ٦٦ ميل بحري واستجابة النداءات الاستغاثة من الناقلتين وبالتنسيق مع المراكز الأمن البحرية الإقليمية والدولية قامت السلطنة بإرسال سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ.
بالاضافة الى تسير سلاح الجو السلطاني العُماني طائرة استطلاع بحري.
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