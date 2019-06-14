شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا: الهجوم على مطار أبها غير مقبول وخرق للقوانين الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (كوالالمبور) أدانت السلطات الماليزية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار مدينة أبها الدولي بالمملكة العربية أدانت السلطات الماليزية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار مدينة أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية ، من قبل مليشيا الحوثي، واصفة إياه أنه غير مقبول ويمثل خرقًا لكل القوانين الدولية. وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان مساء أمس، أن الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 مدنيًا يؤثر على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط ، معربة عن تعازيها لضحايا الهجوم.



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