شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش لظريف: خفض التصعيد يتطلب إجراءات حكيمة وليس كلمات فارغة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، رسائل إلى وزير الخارجة الإيراني جواد ظريف، بعد أن كرر إشارته إلى الفريق "ب"، حيث اعتبرها قرقاش أكثر سخافة وتفتقد للمصداقية.

وأشار الوزير الإماراتي في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه في تويتر، إلى أن العلاقات العامة ليست بديلاً عن السياسات البناءة، مشددا على أن خفض التصعيد حالياً يتطلب إجراءات حكيمة وليس كلمات فارغة.