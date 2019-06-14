شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بكين)

أدانت الصين اليوم، الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: "إن الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية".