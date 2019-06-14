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الصين تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بكين)

أدانت الصين اليوم، الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: "إن الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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