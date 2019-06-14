شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يتصدى للتدخلات الإقليمية باستراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)okazonline

يعقد البرلمان العربي ندوة هامة بعنوان «نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي» بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 17 يونيو 2019م، ويفتتح الندوة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي يستعرض خلالها المستجدات الخطيرة التي تستدعي وجود استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي وضرورة مواجهة المطامع الاستعمارية والمشاريع العدوانية والتهديدات الإقليمية باستراتيجية عربية، كما سيلقيالأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة.

وسيشارك في الندوة نخبة بارزة من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين والخبراء العرب، وحضور رؤساء لجان الشؤون السياسية والعلاقات الدولية في المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء أقسام العلوم السياسية في عدد من الجامعات العربية، وستشهد الندوة تقديم أربعة أوراق عمل تُغطي محاور الندوة الأربعة (العلاقات العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعلاقات العربية مع الجمهورية التركية، والعلاقات العربية مع دول الجوار الإفريقي، والعلاقات العربية مع دول الجوار الأوروبي)، سيقدمها نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والسياسيين والخبراء العرب وهم: وزير الخارجية الأسبق بجمهورية مصر العربية محمد العرابي، ووزير الإعلام الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية صالح القلاب، ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بالمملكة العربية السعودية الدكتور محمد السُّلمي، والأكاديمي والباحث السياسي ورئيس منتدى 21 للحوار والتنمية بالمملكة المغربية والدكتور محمد الحسيني.

ويأتي عقد هذه الندوة الهامة وذلك استشعاراً من البرلمان العربي لخطورة التدخلات التي تقوم بها الدول الإقليمية في الشؤون العربية والتي وصلت إلى حد المساس بسيادة الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية واستهداف أمنها والتعرض لمصالحها.

ويهدف البرلمان العربي من عقد هذه الندوة مناقشة الأسس والأهداف والأحكام التي ينبغي تضمينها في «الإستراتيجية العربية للتعامل مع دول الجوار الجغرافي»، من أجل بناء موقف وسياسة عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.