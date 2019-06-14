الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت الصين اليوم، الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشات الحوثي على مطار أبها الدولي، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: "إن الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية".