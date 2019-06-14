اليوم.. ترقب في بريطانيا انتظارًا لبدء محاكمة جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

كتب: أحمد أبوعقيل

يمثل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أمام محكمة بريطانية اليوم الجمعة للمرة الأولى، منذ أن أصدرت الولايات المتحدة طلبها الرسمي، بتسليم مؤسس ويكيليكس متهمًا إياه بنشر أسرار دفاعية مسربة.

من المتوقع أن يمثل أسانج، البالغ من العمر 47 عامًا، في قاعة محكمة بلندن عبر الفيديو من سجن بلمارش الأمني الأعلى، حيث زار والده والفنان الصيني آي ويوي في الجناح الصحي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يواجه السيد أسانج لائحة اتهام مؤلفة من 18 تهمة تتهمه بالتماس المعلومات السرية ونشرها والتآمر مع تشلسي مانينج، وهو جندي سابق في الجيش، من أجل اختراق كلمة مرور للكمبيوتر في وزارة الدفاع.

اعتقلت الشرطة البريطانية مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بمبنى سفارة الإكوادور في لندن، بعد أن سحبت منه كيتو اللجوء الدبلوماسي.

وقال رئيس الإكوادور، لينين مورينو، على "تويتر": "قررت الإكوادور، بشكل سيادي، سحب اللجوء الدبلوماسي من أسانج، بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية وبروتوكول التعايش".

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وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اعتقال أسانج بقوله: "لا أعرف شيئاً عن ويكيليكس.. فهذا ليس من شأني".

وقال القاضي مايك سنو إن تغيب أسانج عن جلسات المحكمة في يونيو 2012 يشكل "انتهاكاً خطيراً" للقانون البريطاني، مشيراً إلى أن تصرفه تسبب بمخالفته شروط الإفراج عنه بكفالة.

ولد جوليان أسانج 3 يوليو 1971،في تاونسفيل، كوينزلاند، وعمل في مجال الصحافة والبرمجة، أسس موقع ويكيليكس ويرأس تحريره.

حاصل أسانج على لى العديد من الجوائز الصحفية والحقوقية منها جائزة من منظمة العفو الدولية في 2009 ومرشح لجائزة نوبل للسلام عام 2019.

كان أسانج هاكر خلال فترة المراهقة، ثم مبرمج كمبيوتر قبل أن يصبح معروفا لعمله مع ويكيليكس ، وجعل ظهوره العلني في جميع أنحاء العالم للتحدث عن حرية الصحافة، والرقابة، والصحافة الاستقصائية.

أصبحت ويكيليكس معروفة عالميا في عام 2010 عندما بدأ في نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة بمساعدة من شركائها في وسائل الإعلام.