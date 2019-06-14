كتب: محمد حسن عامر فى مساء 29 مايو 2019، كان المصريون يترقبون خبراً مهماً، وعيونهم معلقة بطائرة مقبلة من ليبيا، وما إن هبطت الطائرة فى أرض مطار القاهرة، حتى سلطت الكاميرات أضواءها لتكشف وقائع تسليم الإرهابى «هشام عشماوى»، مسجلة تفاصيل واحد من أهم إنجازات المخابرات المصرية فى السنوات الأخيرة، وعلى أثر ذلك انفجرت موجة من التهليل والفرح والإشادة بعمل الأجهزة الأمنية المصرية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، فمشهد تسليم عشماوى لا يقل أهمية عن مشهد القبض عليه فى «درنة» الليبية، ولم لا فتراب البلدين لا يزال مخضباً...

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كانت هذه تفاصيل خبر صائد «عشماوى»: قلت له: سنسلمك للجيش المصرى.. فرد: مستعد للتعاون معكم «بس ماتسلمونيش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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