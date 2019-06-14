"وكيل الأطباء": 4 آلاف ممارس استقالوا.. وزيادة دفعات كليات الطب ليس حلا

كتب: أحمد حامد دياب
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، عن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخرًا.
وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 4 آلاف طبيب تقدموا باستقالتهم، لافتًا إلى أن هناك نقصا بسيطا في عدد الأطباء في مصر.
وأكد أن هناك خللا في توزيع الأطباء، وأن التوزيع بين المحافظات يحدث بشكل غير متوازن، مشددًا على أن هناك مشاكل على أرض الواقع يجب حلها.
وأشار عبد الحي إلى أن توزيع التخصصات به خلل شديد، موضحا أن الأزمة تكمن في زيادة عوامل الطرد...
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