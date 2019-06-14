درغام بحث مع جبق شؤون عكار الصحية

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، وزير الصحة العامة جميل جبق، يرافقه عضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" جيمي جبور، ورئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر، وجرى متابعة شؤون محافظة عكار الصحية.
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