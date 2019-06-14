درغام بحث مع جبق شؤون عكار الصحية

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أسعد درغام​، وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​، يرافقه عضو المكتب السياسي في "​التيار الوطني الحر​" ​جيمي جبور​، ورئيس ​اتحاد بلديات الجومة​ ​فادي بربر​، وجرى متابعة شؤون محافظة عكار الصحية.

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