جمارك طرابلس تسلم الجيش كمية من صناديق الموز المصادرة

سلمت مفرزة جمارك طرابلس الى قيادة الجيش كمية من صناديق الموز الصومالي تمت مصادرتها من قبل المفرزة المذكورة في وقت سابق، وذلك بناء لتوجيهات المدير العام للجمارك بدري الضاهر.
كما داهمت دورية من مفرزة الجمارك مستودع في طريق المئتين - طرابلس بالقرب من افران لبنان الاخضر، حيث صادرت الدورية اطنان من الحمص المهرب وغالونات تحتوي مواد كيماوية تستعمل لصناعة المأكولات مصدرها سوريا.
وقد تم توقيف صاحب العلاقة واحالته مع المضبوطات الى الجهات المختصه للتحقيق.
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