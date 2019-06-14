جمارك طرابلس تسلم الجيش كمية من صناديق الموز المصادرة

سلمت مفرزة جمارك ​طرابلس​ الى ​قيادة الجيش​ كمية من صناديق الموز الصومالي تمت مصادرتها من قبل المفرزة المذكورة في وقت سابق، وذلك بناء لتوجيهات المدير العام للجمارك بدري الضاهر.

كما داهمت دورية من مفرزة ​الجمارك​ مستودع في طريق المئتين - طرابلس بالقرب من افران ​لبنان​ الاخضر، حيث صادرت الدورية اطنان من الحمص المهرب وغالونات تحتوي مواد كيماوية تستعمل لصناعة المأكولات مصدرها ​سوريا​.

وقد تم توقيف صاحب العلاقة واحالته مع المضبوطات الى الجهات المختصه للتحقيق.