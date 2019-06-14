أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 8 حزيران 2019 وفي حارة صيدا، وبعد المتابعة الحثيثة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو: "ف. م." وهو سوري من مواليد عام 1991، لإقدامه على سرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بحوالي 45000 دولار أميركي، ومبلغ مالي بواسطة الكسر والخلع من داخل أحد المنازل في مدينة صيدا- نزلة صيدون".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه، اعترف ببيع المصاغ لعدد من محلات الذهب"، مبيّنةً أنّ "الموقوف سُلّم إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخص سرق مجوهرات من داخل منزل في صيدا بقيمة 45 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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