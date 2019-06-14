قوى الأمن: توقيف شخص سرق مجوهرات من داخل منزل في صيدا بقيمة 45 ألف دولار

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 8 حزيران 2019 وفي ​حارة صيدا​، وبعد المتابعة الحثيثة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريات ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو: "ف. م." وهو سوري من مواليد عام 1991، لإقدامه على سرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بحوالي 45000 دولار أميركي، ومبلغ مالي بواسطة الكسر والخلع من داخل أحد المنازل في مدينة صيدا- نزلة صيدون".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه، اعترف ببيع المصاغ لعدد من محلات ​الذهب​"، مبيّنةً أنّ "الموقوف سُلّم إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".