تويني: نرجو الرب ان لا يدخل لبنان وأهاليه في التجارب المريرة ثانية

أشار الوزير السابق نقولا تويني إلى انه "في هذا اليوم استشهد في اهدن الوزير ​طوني فرنجية​ وزوجته وابنته في مجزرة ارتكبت سقط فيها عدد كبير من الشهداء من آل فرنجية وحلفائهم، نتقدم باحر التعازي القلبية من رئيس تيار المردة ​سليمان فرنجية​ والنائب طوني فرنجية وعائلة فرنجية وجميع أهالي الشهداء من ​زغرتا​ وجوارها مما قاموا به من تضحيات في سبيل الوحدة الوطنية. راجيين الرب ان لا يدخل ​لبنان​ وأهاليه في التجارب المريرة ثانية وان يبعد الحقد والإجرام عن أهالينا".

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