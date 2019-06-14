لويس لحود: لحماية صحة الثروة الخيلية وتطوير رياضة الفروسية

نظمت ​وزارة الزراعة​ والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، ندوة اقليمية حول معايير واجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتسهيل حركة الخيول، برعاية وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ ممثلا بالمدير العام للزراعة ​لويس لحود​، في فندق Radisson Blu Martinez، في حضور المدير الاقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية غازي يحيا، مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس ابراهيم و17 دولة عربية واقليمية.

لحود رأى في كلمة له "ان اهتمام وزارة الزراعة بموضوع يتصل بتعزيز قدرات موظفي الخدمات البيطرية حول معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للاجراءات المعتمدة لتسهيل حركة الخيول عالميا والاعتراف الرسمي بخلو ​حالات​ مرض طاعون الخيل الافريقي (AHS) ومعالجته، والإعلان الذاتي للمناطق الخالية من أمراض الخيول"، مشيرا الى ان "المنظمة العالمية لصحة الحيوان طورت إجراء للاعتراف الرسمي بخلو وجود حالات لخمسة أمراض ذات أهمية اقتصادية، وهي:مرض الحمى القلاعية [FMD] حمى الخيول الأفريقية [AHS]، حمى الخنازير الكلاسيكية [CSF]، الالتهاب الرئوي البقري المعدي [CBPP] وطاعون ​الحيوانات​ المجترات الصغيرة PPR".

واضاف لحود ان"كما قامت المنظمة العالمية لصحة الحيوان بتطوير إجراءات تشغيل قياسية شاملة للاعتراف بالوضع الرسمي والمصادقة على برامج الرقابة الرسمية الوطنية (SOP) التي تقوم بتجميع واستكمال القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية لمنظمة ​الصحة​ الحيوانية، وذلك من أجل توجيه ودعم الأعضاء في إعداد طلباتهم".

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وأشار الى ان "كشفت دراسات طلبات التعرف على الحالات والمصادقة على البرامج، أن بعض البلدان قد تواجه صعوبات في إعداد ملفاتها، لا سيما في الحصول على المعلومات المعقدة ومعالجتها وتقديمها، وتحديدا في تكييف وتنفيذ المراقبة الخاصة ب​الأمراض​ لتبيان الوضع كما هو منصوص عليه في دستور حيوانات اليابسة. ولذلك أدركت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الحاجة إلى تعزيز قدرات موظفي الخدمات البيطرية المشاركين في إعداد الملفات، من أجل تحسين فهم الالية وكيفية تقديم الطلبات بغية تسهيل تقييم الملفات من قبل الخبراء ذوي الاختصاص".

وختم لحود بتمني "تحقيق الاهداف المرجوة، لما في ذلك من انعكاس ايجابي للمساهمة في حماية صحة الثروة الخيلية في منطقتنا، وتطوير رياضة الفروسية، وتسهيل حركة مرور الخيول بين بلدان المنطقة. كما لا بد من التوجه بجزيل الشكر الى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE للجهود التي بذلت لانجاح البرنامج وتحقيق اهدافه.

وعلى هامش الورشة، جرى عرض وتذوق لمنتجات المونة اللبنانية من خلال مشروع تعزيز ادماج المساواة بين الجنسين في التنمية الريفية المستدامة والامن الغذائي GEMAISA، بالشراكة مع المعهد المتوسطي الزراعي CIHEAM-IAMBari.