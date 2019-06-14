سعد: حبذا لو صدقت النوايا عندما مدّينا يدنا

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ذكّرتني إحدى التغريدات عن مدّ اليد والقلوب المفتوحة أمس بمحاولة إلغاء أكبر مقاومة مسيحية حصلت بسبب الاختلافات السياسية. حبذا لو صدقت النوايا عندما مدّينا يدنا ونحن أكثر من يعرف كيف يصالح. هذه اليد الممدودة التي لا تلتزم بما توقّع باتت نتائج عبثها ظاهرة في كل مكان”.

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