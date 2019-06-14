احيت اهدن ومعها الشمال ولبنان الذكرى الحادية والاربعين لمجزرة اهدن التي سقط ضحيتها الوزير طوني فرنجيه وزوجته فيرا وطفلته جيهان الى جانب 28 من ابناء اهدن، بقداس احتفالي في باحة قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجيه في اهدن.
وترأس الذبيحة الالهية المونسنيور إسطفان فرنجيه الذي لفت في العظة إلى أنه "تأتي ذكرى مجزرة إهدن في هذه السنة معطّرة برائحة المسامحة والغفران بعد المصالحة التاريخية التي رعاها صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى في بكركي في 14 تشرين الثاني 2018 بين تيار المردة وحزبِ القواتِ اللبنانيةِ، بعد أربعينَ عامًا من مشاعرِ الكراهيةِ والغضبِ التي سكنت النفوسَ لنضَعَهَا في قلبِ الله، الشافي الوحيد لكلِّ جرحٍ والساكب في قلوبِنا روحه القدّوس، المعزّي والسند والعضد، روحَ الحقِّ الذي يُذكِّرُنا بكلام يسوع الابن، روحَ الفهمِ والشجاعةِ، الذي يقودُ خُطانا في هذا العالم نحو القداسة، أتت هذه المصالحة – وعلى الرُّغمِ من قساوةِ المجزرةِ وفظاعتِها – تتويجًا لِما بدأهُ المغفور له الرّئيس سُليمان فرنجيه الّذي قال: “عفا اللهُ عن ما مضى” وتتويجًا للعديد من المُبادراتِ الفرديّةِ التي قام بِها نَجل الشهيدِ معالي الوزير سليمان فرنجيه من هُنا وهُناك تعبيرًا عن روح السَّلامِ والمسامحةِ الساكنةَ في قَلبِهِ وبهدَفِ مدِّ الجسورِ ووقفِ النزفِ في جروحاتِ الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر قداس احتفالي في اهدن بالذكرى الحادية والاربعين لمجزرة المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.