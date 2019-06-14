المنتدى اللبناني للتنمية والهجرة: 39 لبنانيا قضوا بأحداث مختلفة بالمهجر بين حزيران 2018 وحزيران 2019

اعلن المنتدى اللبناني للتنمية والهجرة "ان 39 لبنانيا عدد الذين قضوا في احداث مختلفة في العالم، منذ شهر حزيران 2018 ولغاية شهر حزيران 2019، وذلك بمعدل 3 ضحايا شهريا"، ولفت الى "وفاة 17 شخصا ب​حوادث سير​، و16 ب​جرائم قتل​، و4 حالات اختناق، ومقتل شخص بظروف غامضة واخر لسبب مجهول".

واشار المنتدى في بيانه الى "توزع الوفيات على الشكل التالي: البرزيل 1، ​استراليا​ 3، ​الولايات المتحدة​ 12، ​ايطاليا​ 1، ​الارجنتين​ 1، ​المانيا​ 1، كندا 3، الكوت ديفوار 4، بلجيكا 1، ​فنزويلا​ 4، ​نيجيريا​ 1، انغولا 1، ​السويد​ 1، ​ليبيا​ 1، سلفينيا 1، ​الدنمارك​ 1 و​الباراغواي​ 2".

يذكر ان الاحصاء لا يشمل اللبنانيين الذين توفوا بشكل طبيعي.