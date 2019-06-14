بستاني بعد ظهور رغوة على شاطئ الكسليك: أرسلت عينتين من المياه لفحصها

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ أنّ "منذ ظهور الرغوة على شاطئ ​الكسليك​، أتابع الموضوع مع "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، وقد أرسلت في 23 أيار 2019 عيّنتَين من مياه البحر لفحصها في معهد البحوث الصناعية، ومن المتوقّع صدور نتائج التحاليل الأسبوع المقبل".

وأوضحت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "على ضوئها، ستتمّ معالجة الأمر مع ​وزارة البيئة​".