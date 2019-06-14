صحناوي: اقفال محل لتزيين الشعر في الاشرفية يعمل فيه اجنبي بطريقة غير شرعية

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "في اطار تنظيم العمالة الاجنبية في لبنان تم اقفال محل لتزيين الشعر في ​الاشرفية​ يعمل فيه اجنبي بطريقة غير شرعية وبعد انذاره من المعنيين مرتين اجبر على الاقفال وتسليم المفاتيح لصاحب المحل".

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