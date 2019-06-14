جنبلاط: الجامعة اللبنانية بحاجة لإصلاح شامل واستمرار الإضراب ليس الحل

شدّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، على أنّ "​الجامعة اللبنانية​" بحاجة إلى إصلاح شامل، مصحوب بأنواع عدّة من العلاج، لإعادتها إلى رونقها الأساسي الأكاديمي الّذي تميّزت به عبر عقود".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "استمرار الإضراب على حساب عشرات الآلاف من الطلاب ليس بالحل، وقد قدّم وزير التربية والتعليم اعالي ​أكرم شهيب​ كلّ الضمانات"، راجيًا "تقبّل هذه الملاحظات حرصًا على الجامعة والطلاب".