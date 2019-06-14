القضاء الايراني يرد على نزار زكا بالتلويح بكشف وثائق تؤكد إدانته

ردت ​إيران​ على تصريحات ​نزار زكا​ التي أدلى بها بعد إطلاق سراحه وتحدث فيها عن ملابسات اعتقاله في إيران بتهمة ​التجسس​ للولايات المتحدة. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن المدعي العام ​محمد جعفر منتظري​، أمس، أن زكا غادر إيران نتيجة وساطة قامت بها ​الدولة اللبنانية​ و​حزب الله​. وأضاف، ان "بدل التقدير والثناء للنظام الإيراني والنظام القضائي في إيران يتابع زكا أسلوباً بعيداً عن المروءة". وأشار منتظري إلى "أن زكا قضى جزءاً من الحكم الصادر بحقه في سجون إيران". كما هدد منتظري "بالكشف عن وثائق ومستندات وأفلام بحوزة ​القضاء الإيراني​ تدين زكا إذا واصل أسلوبه الحالي."

ولفت منتظري، الى "ان نأمل ألا نضطر إلى هكذا إجراءات بحق هذا الشخص"، مؤكدا ان "سننشر الوثائق إذا أراد مواصلة الأسلوب الحالي لنرى من هو الكاذب".