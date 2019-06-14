سلطات سريلانكا استردت 5 مطلوبين من الإمارات لارتباطهم باعتداءات الفصح

أعلن المتحدث باسم الشرطة في ​سريلانكا​، روان غوناسيكيرا، أنّ "الشرطة استردت خمسة سريلانكيين مطلوبين لارتباطهم بتفجيرات ​الفصح​ الدامية، بعد أن أوقفوا في دبي".

وأوضح في بيان، أنّ "من بين المشتبه بهم العائدين، محمد ملهان وهو قائد بارز في جماعة "التوحيد الوطنية"، الّتي اعتُبرت مسؤولة عن تفجيرات 21 نيسان الّتي أدّت إلى سقوط 258 قتيلًا من بينهم 45 أجنبيًّا.

وهذه المرّة الثانية الّتي يتمّ فيها توقيف مشتبه بهم خارج البلاد على ارتباط بالاعتداءات على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة في البلاد تبنّاها تنظيم "داعش". ففي الشهر الماتضي، أعلن قائد الجيش ماهيش سينانياكي أنّ "مشتبه بهما أوقفا في قطر و​السعودية​".

وكانت قد أوقفت السلطات السريلانكية أكثر من مئة شخص على ارتباط بجماعة "التوحيد الوطنية" وزعيمها زهران هاشم الّذي كان أحد الانتحاريين الاثنين اللذين استهدفا فندق "شانغري-لا" في ​كولومبو​.