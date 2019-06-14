"قوات وسوريا الديمقراطية": القبض على 7 أعضاء من خلايا داعش النائمة بالرقة

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أعلن المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" مصطفى بالي، "القبض على 7 أعضاء من خلايا تنظيم "داعش" النائمة، بعد الغارة الّتي نفّذتها قوات الأمن في الرقة يوم أمس"، لافتًا إلى "العناصر يشتبه في أنّهم شاركوا في هجمات بالقنابل في المدينة".
ونشر على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للأسلحة والذخائر الّتي وُجدت في حوزتهم.
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