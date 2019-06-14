"قوات وسوريا الديمقراطية": القبض على 7 أعضاء من خلايا داعش النائمة بالرقة

أعلن المتحدث باسم "​قوات سوريا الديمقراطية​ - قسد" مصطفى بالي، "القبض على 7 أعضاء من خلايا تنظيم "داعش" النائمة، بعد الغارة الّتي نفّذتها ​قوات الأمن​ في ​الرقة​ يوم أمس"، لافتًا إلى "العناصر يشتبه في أنّهم شاركوا في هجمات بالقنابل في المدينة".

ونشر على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للأسلحة والذخائر الّتي وُجدت في حوزتهم.