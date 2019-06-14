أفاد وزير الصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، بأنّ "الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان هذا الأسبوع، سيخضع للنقاش في اجتماع وزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين مطلع الأسبوع المقبل".
وسيُعقد الاجتماع الوزاري لاقتصادات مجموعة العشرين في كارويزاوا شمال غرب طوكيو، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا غرب اليابان يومي 28 و29 حزيران الحالي.
وكانت قد حمّلت الولايات المتحدة الأميركية، إيران "مسؤوليّة" هجومين استهدفا أمس الخميس ناقلتي نفط نروجية ويابانية في بحر عمان، وأدّيا لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في منطقة تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين واشنطن وطهران.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير ياباني: سنبحث بالهجوم على ناقلتي النفط في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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