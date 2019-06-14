وزير ياباني: سنبحث بالهجوم على ناقلتي النفط في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين

أفاد وزير الصناعة ​اليابان​ي، هيروشيجي سيكو، بأنّ "الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان هذا الأسبوع، سيخضع للنقاش في اجتماع وزراء الطاقة والبيئة ب​مجموعة العشرين​ مطلع الأسبوع المقبل".

وسيُعقد الاجتماع الوزاري لاقتصادات مجموعة العشرين في كارويزاوا شمال غرب ​طوكيو​، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا غرب اليابان يومي 28 و29 حزيران الحالي.

وكانت قد حمّلت ​الولايات المتحدة الأميركية​، ​إيران​ "مسؤوليّة" هجومين استهدفا أمس الخميس ناقلتي نفط نروجية ويابانية في بحر عمان، وأدّيا لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في منطقة تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين ​واشنطن​ وطهران.