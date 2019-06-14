الرئيس الصيني: بكين ستعمل على تطوير علاقاتها مع إيران

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس ​الصين​ ​شي جين بينغ​، قوله للرئيس ال​إيران​ي حسن روحاني، ان الصين ستعمل على تطوير علاقاتها مع إيران بشكل مطرد بغض النظر عن تغير الوضع.

وذكرت وكالة أنباء الصين ​الجديدة​ "شينخوا"، أن الرئيس الصيني قال ذلك خلال اجتماع مع روحاني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك عاصمة ​قرغيزستان​.