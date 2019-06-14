نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصين شي جين بينغ، قوله للرئيس الإيراني حسن روحاني، ان الصين ستعمل على تطوير علاقاتها مع إيران بشكل مطرد بغض النظر عن تغير الوضع.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الرئيس الصيني قال ذلك خلال اجتماع مع روحاني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك عاصمة قرغيزستان.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني: بكين ستعمل على تطوير علاقاتها مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.