خارجية عُمان: نتابع التصعيد العسكري والأحداث الميدانيّة المرتبطة بالحرب باليمن

أعلنت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، حول تعرّض مطار أبها الإقليمي لهجوم، أنّ "السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانيّة المرتبطة بالحرب في اليمن، وآخرها الهجوم الّذي تعرّض له مطار أبها الإقليمي في السعودية".
وحثّت في بيان، على "تجنب التصعيد الّذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة"، معربةً عن أملها أن "يتمّ التركيز خلال المرحلة المقبلة على المسار السياسي الّذي تقوده الأمم المتحدة، بما يحقّق إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة في اليمن، ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها".
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