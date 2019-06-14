خارجية عُمان: نتابع التصعيد العسكري والأحداث الميدانيّة المرتبطة بالحرب باليمن

أعلنت ​وزارة الخارجية​ في ​سلطنة عمان​، حول تعرّض مطار أبها الإقليمي لهجوم، أنّ "السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانيّة المرتبطة بالحرب في ​اليمن​، وآخرها الهجوم الّذي تعرّض له مطار أبها الإقليمي في ​السعودية​".

وحثّت في بيان، على "تجنب التصعيد الّذي لن يكون في صالح ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة"، معربةً عن أملها أن "يتمّ التركيز خلال المرحلة المقبلة على المسار السياسي الّذي تقوده ​الأمم المتحدة​، بما يحقّق إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة في اليمن، ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها".