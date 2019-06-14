لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى أنّ "في كلّ يوم ، تصبح إشارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى الفريق "ب" أكثر سخافة وتناقص مصداقيّته".
وركّز قرقاش في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "العلاقات العامة ليست بديلًا حقيقيًّا عن السياسات البنّاءة"، مشدّدًا على أنّ "إلغاء التصعيد في الوضع الحالي يتطلّب إجراءات حكيمة وليس كلمات فارغة".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: مصداقية ظريف تتضاءل وإلغاء التصعيد يتطلب إجراءات حكيمة لا كلمات فارغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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