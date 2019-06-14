قرقاش: مصداقية ظريف تتضاءل وإلغاء التصعيد يتطلب إجراءات حكيمة لا كلمات فارغة

لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، إلى أنّ "في كلّ يوم ، تصبح إشارة وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​ إلى الفريق "ب" أكثر سخافة وتناقص مصداقيّته".

وركّز قرقاش في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "العلاقات العامة ليست بديلًا حقيقيًّا عن السياسات البنّاءة"، مشدّدًا على أنّ "إلغاء التصعيد في الوضع الحالي يتطلّب إجراءات حكيمة وليس كلمات فارغة".