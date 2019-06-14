الرئيس البرازيلي: النساء البرازيليات يشكلن أولوية في ولايتنا

اعتذر الرئيس البرازيلي، ​جايير بولسونارو​ استجابة لأمر قضائي، لقوله لسيدة عضو في البرلمان إنها لا تستحق أن يغتصبها أحد، مشيراً إلى انه "تطبيقا لأمر قضائي، أقدم علنا اعتذاري عن أقوالي السابقة الموجهة للنائبة ​الفدرالية​ ماريا دو روزاريو نونيس".

وأكد أن "النساء البرازيليات يشكلن أولوية في ولايته، وأن ذلك كان وسيبقى دائما مثبتا عبر خطوات ملموسة".