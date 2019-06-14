الرئيس البرازيلي: النساء البرازيليات يشكلن أولوية في ولايتنا

اعتذر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو استجابة لأمر قضائي، لقوله لسيدة عضو في البرلمان إنها لا تستحق أن يغتصبها أحد، مشيراً إلى انه "تطبيقا لأمر قضائي، أقدم علنا اعتذاري عن أقوالي السابقة الموجهة للنائبة الفدرالية ماريا دو روزاريو نونيس".
وأكد أن "النساء البرازيليات يشكلن أولوية في ولايته، وأن ذلك كان وسيبقى دائما مثبتا عبر خطوات ملموسة".
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