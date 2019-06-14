الجيش الأميركي ينشر فيديو يشير الى تورط إيران في هجوم خليج عُمان

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واشنطن: نشر الجيش الأميركي تسجيلاً مصوراً يظهر قاربا إيرانيا ينزع لغما من جانب ناقلة النفط اليابانية التي هوجمت في بحر عُمان.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، بيل أوربان، في بيان: "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس (مرفق التسجيل المصور)".

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".

وشدد بومبيو على أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية، تشكل تهديدا للأمن الدولي"، موضحا أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق".

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وبدورها، أكدت بريطانيا أنها تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان يوم أمس.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت محذراً إيران من هذه الأفعال "غير الحكيمة للغاية": "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ورسالتي إلى إيران أنها إذا كانت متورطة، فهذا تصعيد غير حكيم للغاية يشكل خطراً حقيقياً على آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".

