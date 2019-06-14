دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الجيش: لا مصلحة لأمريكا في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط

واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الخميس بعدما وجه مدمرة لموقع هجوم في خليج عُمان إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط لكنها ستدافع عن المصالح الأمريكية بما في ذلك حرية الملاحة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن المدمرة يو.إس.إس ميسون في طريقها إلى موقع الهجمات اتي لاستهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان يوم الخميس.

وأضاف البيان أن المدمرة يو.إس.إس بينبريدج تبقى على اتصال وثيق بالناقلة المتضررة كوكوكا كاريدجس ولن تتهاون مع أي تدخل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق إن تقييم الولايات المتحدة يشير إلى أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلتين، وذلك بناء على معلومات المخابرات والأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة في تنفيذ العملية. ولم يقدم بومبيو أي دليل محدد على صلة الهجمات بطهران.

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وقال بيان القيادة المركزية إن المدمرة بينبريدج أنقذت في وقت سابق 21 بحارا من الناقلة كوكوكا كاريدجس.

وقال اللفتنانت كولونيل ايرل براون المتحدث باسم القيادة المركزية "ستتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا ومصالحنا... هجمات اليوم تشكل تهديدا واضحا لحرية الملاحة الدولية وحرية التجارة".

وأضاف براون "ليس لدينا مصلحة في خوض صراع جديد في الشرق الأوسط... سندافع عن مصالحنا لكن الحرب مع إيران ليست في مصلحتنا الاستراتيجية ولا في مصلحة المجتمع الدولي".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)