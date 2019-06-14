شكرا لقرائتكم خبر عن فشل أردوغان .. فضائح جديدة تكشف حجم الفساد في اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر الفساد في بلدية اسطنبول، التي يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى السلطة، وهو ما يفسر سر تمسك رجب إردوغان بمقعد عمدة المدينة، وإقصاء أكرم إمام أوغلو، الفائز في انتخابات مارس الماضي.

صحيفة جمهورييت التركية، كشفت، عن قيام رئاسة البلدية فى اسطنبول التابع لأردوغان بدفع مستحقات المستشارين المسؤولين عن تقديم خدمات إنشاء أنظمة السكك الحديدية من ميزانية الدولة دون وثائق، وتم كشف هذه المخالفة أثناء عملية التفتيش المراجعي لديوان المحاسبات الخاص بأنشطة البلدية، حيث تم العثور على مخالفات في المدفوعات التي تم دفعها مقابل الخدمات الاستشارية التي تم تلقيها لبناء نظام السكك الحديدية وتوفير المركبات التي سيتم استخدامها في هذه الخطوط.

وبحسب الصحيفة، اعترض حزب العدالة والتنمية الحاكم على الحقائق التي كشف عنها ديوان المحاسبات، وزعم أن "المصروفات الواجب سدادها تشمل كل شيء ما عدا الرسوم ، بما في ذلك ربح الشركة ومخاطر الشركة، وليس من الممكن تقديم وثيقة أخرى غير ذلك".

مخالفات الحزب الحاكم في بلدية اسطنبول بالجملة وتنكشف يوماً تلو الآخر، طارق باليالي، أحد أعضاء مجلس البلدية، فضح حصول شركات تابعة للعدالة والتنمية على 64 مناقصة، من إجمالي 408، طرحتها البلدية خلال عام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و254 مليونا و584 ألفا و654 ليرة، مشيرًا إلى أن 33 من كل 100 ليرة تذهب لتلك الشركات، لافتا إلى وجود اتفاق بينها وبين رئاسة البلدية قبل الدخول في المناقصات، ما يجعلها تحصل على أسعار مرتفعة للغاية بسبب عدم وجود منافسة.

باليالي كشف عن قيام شركة "حميدية" التابعة لمسؤولين من العدالة والتنمية، ببيع المياه الصالحة للشرب للبلدية، بسعر أغلى من الأسعار التي تبيع بها للمواطنين.

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وكانت صحيفة يني تشاغ، كشفت 28 أبريل الماضي، عن قيام رئيس بلدية إيسانلار، التابع لحزب العدالة والتنمية، توفيق جوكسو، ببيع أرض مملوكة للبلدية، قيمتها 66 مليون ليرة، بـ 41 مليون ليرة فقط، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، مقابل ديون البلدية للمؤسسة، فيما تمت العملية قبل يوم واحد من الانتخابات المحلية، في نهاية مارس الماضي.

وقال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، وعد بالقضاء على الفساد المالي، والإسراف غير المبرر الذي تفشى في البلدية، تحت إدارة رجال رجب إردوغان.

ونشر مقطع فيديو بعنوان "البذخ سينتهي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كاشفا عن إنفاق 80 مليون ليرة تركية على الموقع الإلكتروني لبلدية إسطنبول الكبرى، خلال السنوات الثلاث الماضية فقط ،وأضاف أنه سيلتزم بمبادئ الشفافية والعدالة والادخار في إدارته للبلدية، متابعًا: "سننهي هذا البذخ تمامًا، وندعم الفقراء والمحتاجين".