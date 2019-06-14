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المصريين الأحرار يهنىء العالم المصري هاني عازر بحصد وسام الاستحقاق بألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل،  المهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى، والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، وجموع المصريين، بمناسبة منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، تقديرًا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا.

 

وقال الحزب في بيان له، إن تكريم " عازر" هو تكريم لكل المصريين، و تكريمه جاء لكفاءته وإخلاصه في عمله، فهو مثال يحتذى به. 

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أضاف الحزب، أن  هاني عازر أختير ضمن أشهر 50 شخصية فى ألمانيا بعد تشييده محطة سكك حديد برلين عام 2006، ومصر تفخر بواحد من أبنائها أمام المحافل الدولية.

 

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