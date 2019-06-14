شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية بالبرلمان" تركز على 10 آليات لإعادة هيكلة هيئات النقل والنظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطط إعادة هيكلة وتطوير 4 هيئات اقتصادية وخدمية تقع فى نطاق اختصاصاتها الرقابية، وهى هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وتعقد اللجنة جلسة خلال أيام للاستماع من هذه الهيئات إلى خطة الهيكلة.

وخلال مناقشات اللجنة فى اجتماعاتها السابقة، تبين تركيز الهيئات على عدة نقاط كأسس للهيكلة، كالتالى:

ـ تضع بعض الهيئات آليات لتعظيم مواردها من خلال تحريك التعريفة بزيادة الأجرة سواء فى الأتوبيس أو الترام، بالنسبة لهيئات النقل.

ـ تفعيل منظومة التذكرة الالكترونية.

ـ التخفيض التدريجى للعنصر البشرى.

ـ توسيع الإعلانات عبر أدوات ووسائل تلك الهيئات.

ـ إيجار المحلات المملوكة للهيئة نقل الركاب بعمل مزايدات عامة واستحداث محلات جديدة، وتخفيض المصروفات.

ـ استخدام الطاقة الشمسية، والاستفادة من الخردة ومخلفات التشغيل.

Advertisements

ـ التوسع فى استخدام المركبات بالكهرباء، لتخفيف عبء الصيانة وتوفير دعم الدولة للوقود والسولار فى المركبات العادية.

ـ رفع مستوى الخدمة من خلال رفع الكفاء الفنية لوحدات الأسطول، ورفع الكفاءة وتحسين المظهر لأسطول الأتوبيس.

ـ الاستفادة من الموظفين الذين تم التسوية لهم على درجات مختلفة طبقا للمؤهلات الخاصة بها للعودة للعمل بأعمالهم السابقة مع احتفاظهم بالكادر الوظيفى الخاص، وحسن الاستفادة من العمالة الموجودة.

ـ توفير المعدات والآلات الخاصة بالنظافة وجمع القمامة وصيانتها بشكل دائم.