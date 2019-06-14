مقتل 28 شخصا في غارات جوية على شمال شرق سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - أ ش أ
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة) مقتل 28 شخصا في غارات جوية على شمال شرق البلاد.
وذكرت ذلك قناة (العربية) الحدث الإخبارية في نبأ عاجل لها ، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد .
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في وقت سابق عن قلقها العميق إزاء التقارير المستمرة حول استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي والاشتباكات داخل وحول منطقة التهدئة شمال سوريا .
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