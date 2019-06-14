غدًا.. انقطاع المياه عن حي النصر بمدينة الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عن انقطاع المياه عن حي النصر بالكامل بمدينة الطور غدًا السبت خلال الفترة الصباحية نظرا لإجراء اختبار للشبكة قبل استلامها من الشركة المنفذة لأعمال الصيانة.
وأهابت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة مواطني الحي بتدبير احتياجاتهم من المياه أثناء الضخ خلال مساء اليوم قبل انقطاع الضخ.
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