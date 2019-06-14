أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 14 شهرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

قفزت أسعار الذهب ما يزيد عن 1% خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف أبريل من العام الماضي، أي منذ 14 شهرا.

وارتفع الذهب، في الوقت الذي تعزز فيه الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين والولايات المتحدة وكذلك المخاوف السياسية في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.01% إلى 1355.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المعدن النفيس 1.1% منذ بداية الأسبوع الجاري، ليواصل الاتجاه صوب تحقيق مكسب للأسبوع الرابع على التوالي.

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وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1359.50 دولار للأوقية.

وألقت واشنطن باللوم على إيران بشأن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، مما عزز المخاوف بشأن وقوع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

في غضون ذلك، تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاما عند خمسة بالمئة في مايو أيار، في أحدث مؤشر على ضعف الطلب بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط التجاري على بكين.

كما ظهر أثر الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة على سوق العمل الأمريكية، التي شهدت ارتفاعا غير متوقع في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي.

وعززت القراءات الاقتصادية الصادرة في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القصيرة الأجل للانخفاض يوم الخميس قبيل اجتماع المركزي الأمريكي المقرر الأسبوع القادم، بحسب الوكالة.