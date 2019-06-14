الصين: لا نرغب في اندلاع حرب بمنطقة الخليج

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء التوترات في منطقة الخليج، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تريد رؤية حرب في المنطقة لأنها لا تخدم مصالح أي دولة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على اتهام واشنطن لطهران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي نفطفي منطقة الخليج ونفي الأخيرة لذلك، وتصاعد التوترات بالمنطقة ما ينذر باحتمال نشوب حرب.
وقال شوانغ إن الصين قلقة بشأن التوترات في منطقة الخليج، ونأمل من الجميع ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، حفاظا على السلام والاستقرار هناك.
وأضاف:"لا نريد رؤية حرب في المنطقة.. إنها لا تخدم مصالح
وتابع شوانغ أن الصين سعيدة للتعاون الطبيعي مع دول الخليج في إطار القانون الدولي، وهو ما يجب احترامه، مشيرا إلى أن بكين ستواصل العمل على حماية مصالحها وحقوق شركاتها.
وشدد شوانغ على معارضة الصين للعقوبات أحادية الجانب، وسياسة "الذراع الطويلة" (العقوبات الأمريكية)، لافتا إلى أن الصين كدولة رئيسية وعضو دائم في مجلس الأمن على اتصال وثيق بالدول الإقليمية وستواصل بذل الجهود لتعزيز السلام والاستقرار هناك.
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