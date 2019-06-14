صحيفة: الكويت تشارك في مؤتمر المنامة لدعم الاقتصاد الفلسطيني

كشفت مصادر مطلعة، أن الكويت تلقت دعوة لحضور مؤتمر (المنامة) لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والمقرر عقده في البحرين نهاية شهر يونيو الجاري.

وأوضحت المصادر – في تصريح لصحيفة "النهار" الكويتية، اليوم الجمعة – أن الكويت ستلبي الدعوة، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للقضية

الفلسطينية، مشيرة إلى أن تمثيل الكويت في المؤتمر لم يتحدد بعد، لكنه سيكون فنيا وليس سياسيا، وسيبقى على مستوى وزارة المالية.وأشارت المصادر، الى أن مشاركة الكويت في مؤتمر (المنامة)، ستكون بالتنسيقمع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، لافتة إلى أن المشاركة الكويتية تستهدف كذلك دعم وكالة (الأونروا)، خاصة بعد توقف الدعم الأمريكي عنها.وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، قد كشف في تصريحات صحفية أمس الأول الأربعاء، عدم تلقي الكويت دعوة لحضور المؤتمر حتى حينه، متوقعا تأجيل انعقاد المؤتمر إلى وقت لاحق بسبب الانتخابات الإسرائيلية.