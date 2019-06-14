ماليزيا تدين بشدة الهجوم على مطار أبها السعودي

أدانت ماليزيا بشدة الهجوم الصاروخي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابة 26 مدنيًا.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن الهجوم
يذكر أن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن بطائرات
مسيرة أدى إلى إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء وطفلان سعوديان وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة وعلاج 18 حالة أخرى منها بالموقع إصاباتهم طفيفة ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.
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