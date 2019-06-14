بعد استهداف شاحنتي نفط.. بوتين يهاجم مجددًا أمريكا بسبب إيران

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لا يزعزع الموقف في المنطقة فحسب، وإنما من الممكن أن يقوض نظام الحد من انتشار السلاح النووي.

وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان: "الوضع الحالي حول البرنامج النووي الإيراني يبعث على القلق.. إن انسحاب الولايات

المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة - وأذكركم أنه تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015 - لا يزعزع استقرار الوضع في المنطقة فحسب، بل يمكن أن يقوض نظام عدم الانتشار النووي".وفي سياق منفصل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أفغانستان بحاجةإلى المساعدة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وإن روسيا تؤكد تدعم خطة منظمة شنغهاي للتعاون في مجال الأمن.وتابع: "الوضع في أفغانستان يتطلب اهتماما خاصا.. لقد تحدث الزملاء هنا بالفعل عن هذا.. يحتاج الأفغان إلى المساعدة لتحقيق المصالحة الوطنية والانتعاش الاقتصادي".وأكد أن روسيا تدعم بالكامل خطة توسيع تعاون منظمة شنغهاي للتعاون مع أفغانستان في مجال الأمن والتعاون الاقتصادي والإنساني، وهو ما ينعكس في "خارطة الطريق" التي من المفترض أن يتم توقيعها اليوم.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.