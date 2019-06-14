اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لا يزعزع الموقف في المنطقة فحسب، وإنما من الممكن أن يقوض نظام الحد من انتشار السلاح النووي.
وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان: "الوضع الحالي حول البرنامج النووي الإيراني يبعث على القلق.. إن انسحاب الولايات
وفي سياق منفصل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أفغانستان بحاجة
وتابع: "الوضع في أفغانستان يتطلب اهتماما خاصا.. لقد تحدث الزملاء هنا بالفعل عن هذا.. يحتاج الأفغان إلى المساعدة لتحقيق المصالحة الوطنية والانتعاش الاقتصادي".
وأكد أن روسيا تدعم بالكامل خطة توسيع تعاون منظمة شنغهاي للتعاون مع أفغانستان في مجال الأمن والتعاون الاقتصادي والإنساني، وهو ما ينعكس في "خارطة الطريق" التي من المفترض أن يتم توقيعها اليوم.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استهداف شاحنتي نفط.. بوتين يهاجم مجددًا أمريكا بسبب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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