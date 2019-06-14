الفالح: السعودية ملتزمة بتزويد الأسواق بالنفط بعد حادث الناقلتين

أعلنت السعودية علي لسان وزير الطاقة، خالد الفالح، أنها ملتزمة بتزويد الأسواق العالمية بإمدادات "موثوقة" من النفط، لطمأنة أسواق النفط بعد قفزة في أسعار الذهب الأسود الخميس عقب حادث الناقلتين في بحر عمان، وأكدت زادت الاستعدادات للتعامل مع أي تهديدات في أعقاب الحادث.
وأدان "الفالح" الهجومين اللذين تعرضت لهما الناقلتان، مؤكدًا أن "المملكة ستتخذ الإجراءات، التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية"، داعيا المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية"، وفقا لما نشرته وكالة "واس" السعودية.
وجاء هجوم بحر عمان في أعقاب هجمات
وعلى صعيد التداولات، تم تداول برميل مزيج "برنت" العالمي، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينيتش، عند 61.6 دولار، بزيادة نسبتها 0.47% عن التسوية السابقة، في حين جرى تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 52.33 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.10% عن الإغلاق السابق.
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