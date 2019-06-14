مسئول كوري جنوبي يزور مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونج الحدودية

عَبَرَ نائب وزير الوحدة الكوري الجنوبي "سو هو"، اليوم الجمعة، الخط العسكري الفاصل بين الكوريتين، متوجهًا إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين لأول مرة منذ أن تولى منصب رئيس المكتب في السابع من شهر يونيو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن "سو هو" توجه إلى المكتب في مدينة كيسونج الحدودية الكورية الشمالية، ومن

المتوقع أن يقوم بمراجعة أعمال المكتب، غير أنه لن يلتقي مع نظيره الكوري الشمالي جون جونج-سو أثناء زيارته.وقد أخطر الشطر الشمالي، في وقت سابق، الجنوب بعدم وصول جون سو من بيونج يانج إلى كيسونج.وتم تعيين نائب وزير الوحدة الكوري الجنوبي رئيسا جديدا لرئيسمكتب الاتصال في 7 يونيو ليحل محل نائب وزير الوحدة السابق تشون هيه-سونج.يذكر أن الكوريتين دشنتا مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونج في شهر سبتمبر من العام الماضي، واتفقتا على أن يعقد رئيساه - رئيس عن كل جانب - اجتماعا أسبوعيا لمناقشة القضايا ذات الصلة بالبلدين.وبالرغم من الاتفاق، لم يُعقَد الاجتماع منذ انهيار قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي.